Schlägerei bei Demonstration von Kurden in Ravensburg

Bei einer Kundgebung von Kurden in Ravensburg ist es zu Handgreiflichkeiten zwischen Teilnehmern und Zuschauern gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten am Vortag rund 80 Menschen gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien demonstriert. Dabei gerieten einige Teilnehmer mit einer Gruppe von rund 20 Menschen aneinander, die unter anderem eine türkische Flagge zeigten. Mehrere Kurden hätten dabei versucht, einen der Zuschauer zu attackieren. Als dieser flüchten wollte, habe einer der Angreifer ihm mehrere Faustschläge verpasst. Der Polizei sei es schließlich gelungen, die beiden Gruppen voneinander zu trennen und weitere Gewalttätigkeiten zu verhindern, hieß es bei den Beamten.

Das türkische Militär geht im syrischen Grenzgebiet gegen die Kurdenmiliz YPG vor.