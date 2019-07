Schläger nach Angriff auf Gummer weiter auf der Flucht

Auch mehrere Tage nach dem Angriff auf den Hockenheimer Oberbürgermeister Dieter Gummer (SPD) sucht die Polizei weiter nach dem unbekannten Schläger. „Wir haben die Anwohner in Gummers Heimatort Böhl-Iggelheim und in Hockenheim nochmals befragt und Flyer verteilt“, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. „Aber es gab nur ganz, ganz wenige Hinweise. Es fehlt eine heiße Spur.“

Gummer hatte bei der Faust-Attacke und dem anschließenden Sturz am Montagabend an seinem Wohnhaus in Rheinland-Pfalz mehrere Prellungen, einen Kieferbruch und Gehirnblutungen erlitten. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Gummer ist seit 2004 Oberbürgermeister von Hockenheim, er geht Ende August in den Ruhestand. An diesem Sonntag soll in der Motorsport-Stadt eine Nachfolge gewählt werden.

Mitteilung der Polizei vom Dienstag