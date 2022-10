Schirows verpatzter Klärungsversuch: SVS verliert 1:2

Wenige Tage nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal hat der SV Sandhausen es verpasst, in der 2. Fußball-Bundesliga nachzulegen. Das stark ersatzgeschwächte Team von Trainer Alois Schwartz unterlag am Samstag mit 1:2 (1:1) beim SSV Jahn Regensburg. Gegen den Karlsruher SC war der SVS am vergangenen Mittwoch noch ins Achtelfinale des Pokals eingezogen (8:7 im Elfmeterschießen).

Nach nicht einmal einer Minute gingen die Hausherren vor 8123 Zuschauern durch ein Eigentor von Alexander Schirow in Führung. Für Sandhausen glich Alexander Esswein aus (12.), doch Andreas Albers erzielte die abermalige Führung für den Jahn. Dem SVS droht der Absturz auf den Relegationsrang oder sogar einen Abstiegsplatz, wenn die Konkurrenten am Sonntag jubeln sollten.

Neben den ohnehin schon fehlenden Spielern konnten auch Bashkim Ajdini, Janik Bachmann und Torhüter Patrick Drewes verletzungsbedingt nicht spielen. Die lange Ausfallliste machte Sandhausen zu schaffen. Nach Schirows verunglücktem Abwehrversuch ging Regensburg in Führung. Die Partie verlief über weite Strecken aber dennoch ausgeglichen. Esswein sorgte mit dem ersten ordentlichen Angriff für das 1:1. Beim Siegtreffer von Albers verpassten es die Gäste, den Ball aus dem Strafraum zu befördern. Der Stürmer, vor dem Schwartz im Vorfeld gewarnt hatte, nutzte dies aus und ließ Ersatztorhüter Nikolai Rehnen keine Abwehrmöglichkeit.

