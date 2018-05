In Friedrichshafen ist ein Schilfgebiet in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr ist am Montag um die Mittagszeit mit fünf Einsatzfahrzeugen ausgerückt, um den Flächenbrand zu bekämpfen, wie die Stadtverwaltung Friedrichshafen mitteilte. Die Brandstelle liegt demnach zwischen einem Campingplatz und dem Bodenseeufer am östlichen Stadtrand. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben zu dem Ausmaß des Brandes machen.