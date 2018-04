Achtung, „Smombies“: Ein Schild in Reutlingen warnt vor Menschen, die auf Handys starren. Wer die Warntafel aufgehängt hat, ist unklar, wie eine Mitarbeiterin des Stadtmarketings, Anja Putterstein, am Mittwoch mitteilte. Sie hatte das Schild vor einer Woche entdeckt, fotografiert und bei Twitter veröffentlicht. Inzwischen haben mehrere Medien über den skurrilen Hinweis auf „Smombies“ - das Wort ist eine Verbindung aus Smartphone und Zombies - berichtet. Auf dem Schild sind zwei Menschen zu sehen, die im Gehen auf ihr Handy starren.

Dass die Warnung so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, liegt nach Einschätzung von Putterstein daran, dass sie auf ein aktuelles Problem aufmerksam macht. Es sei nicht per se witzig, dass mancher Handynutzer nicht mehr auf die Straße schaue, sondern mitunter gefährlich. Haben besorgte Eltern das Schild in der Nähe eines Gymnasiums aufgehängt? Oder war es ein Abi-Scherz?

„Wir bezweifeln, dass sich jemand meldet“, sagt Putterstein. „Bezüglich der Straßenverkehrsordnung ist das ja nicht ganz legal.“ Die Stadtverwaltung kündigt deshalb schon an: „Das Schild muss laut unserem Amt für öffentliche Ordnung leider wieder entfernt werden.“

Stadtmarketing Reutlingen bei Twitter