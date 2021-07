Schifffahrt nach Rhein-Hochwasser wieder freigegeben

Nach einer Sperrung wegen Hochwassers dürfen auf dem Rhein im Südwesten wieder Schiffe fahren. Die Wasserstände sind gesunken, die Strecke zwischen Iffezheim und Germersheim wurde in der Nacht freigegeben, sagte eine Sprecherin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) Oberrhein am Freitag.

Starke Regenfälle hatten den Rhein in der vergangenen Woche stark anschwellen lassen. Daraufhin war die Schifffahrt eingestellt worden. Das WSA Oberrhein betreut die Wasserstraße zwischen Weil am Rhein an der Grenze zur Schweiz und dem Bereich zwischen Mainz und Ginsheim (Hessen).

