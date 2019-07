Selbst die Fäden ziehen und dabei in gemütlicher Atmosphäre über den winterlichen Bodensee oder auf dem Rhein schippern – das ist Programm bei den Fondue-Fahrten der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein. Die zweieinhalbstündigen Rundfahrten finden von November bis März jeden dritten Sonntag im Monat statt. Die Schiffe zu diesen außergewöhnlichen Sonderfahrten legen entweder in Schaffhausen oder in Stein am Rhein ab beziehungsweise wieder an.

Während der Fahrt genießen Sie ein würziges Käsefondue sowie ein Dessert. Abfahrt ist immer um 11.45 Uhr. Wir verlosen heute eine dieser Fondue-Fahrten für zwei Personen. Über die Fahrt selbst sowie über Daten, Abfahrtszeiten und Route können Sie sich im Internet unter www.urh.ch informieren. (sz)

Wer die Fonduefahrt gewinnen möchte, muss bis spätestens Mittwoch, 31. Juli, 24 Uhr die Telefonnummer 0137/9886410 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend) und das Stichwort „Käsefondue“ sowie Name, Adresse und die eigene Telefonnummer nennen.

Mit der Teilnahme stimmt der Teilnehmer der Veröffentlichung seines Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz: www.schwaebische.de/datenschutz