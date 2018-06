„Schürrle, der kommt an, mach ihn, mach ihn, er macht ihn! Mario Götze, das ist der Wahnsinn!“ Der TV-Kommentar zum Siegtor von Rio war der sportliche und emotionale Höhepunkt einer Fußball-Weltmeisterschaft 2014, bei der zig Millionen Deutsche mit der Nationalmannschaft über Wochen hinweg hofften, zitterten und am Ende euphorisch feierten. Jetzt, vier Jahre später, ist von dieser Euphorie eher wenig zu spüren. Auch in Wangen, so scheint es. Woran liegt’s?