Schiedsrichter Marco Fritz ist begeistert von der Rückkehr der Zuschauer in die Stadien der Fußball-Bundesliga. „Zuschauer pushen ja nicht nur die Spieler und bringen nicht nur die Spieler voran und feuern die an, sondern auch als Schiedsrichter ziehe ich Energie daraus“, sagte der 42-Jährige aus Korb in der SWR-Sendung „Sport am Sonntag“. Bei den Geisterspielen hätten er und sein Team sich teilweise gegenseitig pushen müssen, weil es auch für die Schiedsrichter ohne Zuschauer eine komplett neue Situation gewesen sei.

Umso mehr freute sich der Schiedsrichter des Jahres über seinen Einsatz vor über 4000 Zuschauern am Samstag beim Spiel 1. FC Union Berlin gegen FC Augsburg (1:3). „Ich muss sagen, gestern war das dann fast wieder wie Weihnachten, als dann ein paar Tausend wieder im Stadion waren.“

