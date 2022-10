Scheunenbrand: Sachverständiger prüft Ursache

Nach dem Brand einer Scheune in Trossingen (Landkreis Tuttlingen) soll am Montag ein Sachverständiger den Brandort besuchen. Bis dahin bleibt die Ursache des Feuers unklar, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte. Mehr als hundert Rinder starben bei dem Scheunenbrand in der Nacht zum Freitag. Die Polizei schätzt einen Sachschaden in Millionenhöhe.

Ein Stroh- und Heulager hatte zuerst Feuer gefangen. Die Flammen seien dann auf den angrenzenden Stall mit den Tieren übergegangen. Ein paar von ihnen überlebten, sie konnten fliehen oder wurden von Einsatzkräften gerettet. Das Wohnhaus der Landwirte wurde laut Polizei stark durch die Hitze beschädigt. Sie selbst blieben unverletzt.

