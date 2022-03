Ein Schaden zwischen 150 000 und 200 000 Euro ist bei dem Brand einer Scheune in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) entstanden. Die Flammen brachen am Samstagnachmittag aus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. In der Scheune wurden Matratzen, Holz, Kühlschränke und ein Fahrzeug untergestellt. Verletzt wurde niemand. Hinweise auf Brandstiftung gab es nicht. Warum die Flammen ausbrachen, war noch unklar.

