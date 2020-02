Scheibe in Shisha-Bar durchschossen: Täter weiter unbekannt

Nach den Schüssen auf das Gebäude einer Stuttgarter Shisha-Bar hat die Polizei noch keine neuen Erkenntnisse zum Täter oder Motiv. Ermittler seien noch vor Ort mit der Spurensicherung beschäftigt, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Demnach haben sich bereits mehrere Zeugen gemeldet, zu deren Angaben sich der Sprecher aber noch nicht äußern konnte. Niemand sei verletzt worden.

Unbekannte hatten ersten Ermittlungen zufolge irgendwann in der Nacht zum Samstag oder auch am Samstagvormittag mit einer unbekannten Waffe die Scheibe der Shisha-Bar eingeschossen. Daneben schossen sie auf den Eingangsbereich des Gebäudekomplexes, in dem sich unter anderem noch ein Fitnessstudio befindet. Ein Mitarbeiter entdeckte laut Polizei am Samstagmittag (13.20 Uhr) die kaputte Scheibe der Bar. Der Schaden ließ sich auch am Sonntag noch nicht beziffern. Da das Motiv der Tat bislang unklar ist, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Mitteilung der Polizei vom Samstsag