Schavan gerät wegen ihrer Doktorarbeit weiter unter Druck – SPD und Grüne fordern gründliche Prüfung

In der Zeppelin Reederei war sie am Freitag der Stargast und durfte eine Extra-Runde mit dem Forschungszeppelin NT fliegen. Heute muss sich Annette Schavan, Bundesforschungsministerin und Abgeordnete für Ulm den Alb-Donau-Kreis mit ihrer alten Doktorarbeit rumplagen. Schavan steht wegen Plagiatsvorwürfen weiter in der Kritik.

Jetzt fordern auch SPD und Grüne eine gründliche Untersuchung der Dissertation der CDU-Politikerin. Mehrere Rechtsprofessoren sehen die Vorhaltungen als gerechtfertigt an. Unterdessen meldete sich am Samstag der anonyme Schavan-Ankläger zu Wort, ohne sich jedoch zu erkennen zu geben.

Der Blogger wirft der Ministerin auf der eigens angelegten Internetseite „schavanplag“ vor, vor 32 Jahren an mehreren Stellen ihrer Doktorarbeit abgeschrieben und Quellen nicht genannt zu haben. Schavan versprach nach Bekanntwerden der Vorwürfe Aufklärung. Eine Kommission der Universität Düsseldorf will in den anstehenden Wochen Schavans Dissertation unter die Lupe nehmen.

Nicht alle wollten die Ministerin Bloßstellen

Der Initiator des Blogs äußerte sich jetzt in einem Interview mit Spiegel-Online. Die Person, die sich in Faxen „Robert Schmidt“ nenne, ist demnach seit längerem Mitglied im Recherchenetzwerk „VroniPlag“, das die Schavan-Dissertation bereits unter die Lupe genommen hatte. Da es dort für ein Bloßstellen der Ministerin keine Mehrheit gab, hatte sich der Blogger dazu entschlossen, den Fall selbst publik zu machen.

„Ich halte es aber für belegbar, dass Frau Schavan plagiiert hat, wenn auch in geringerem Ausmaß als andere. Ich wollte das nicht unter den Tisch fallen lassen“, sagte der anonyme Betreiber von „schavanplag“. Als Beweggründe gab er den „Spaß an der Detektivarbeit“ wie auch das Motiv an, „dass Leute mit einem akademischen Betrug nach Möglichkeit nicht durchkommen sollten“.

Der Berliner Rechtsprofessor Gerhard Dannemann, der ebenfalls zum Team gehörte, das auf „VroniPlag“ Schavans Dissertation prüfte, sieht bei der Ministerin „ein gravierendes wissenschaftliches Fehlverhalten“, wie er dem Nachrichtenmagazin „Focus“ sagte. Der österreichische Medienwissenschaftler und Plagiatsexperte Stefan Weber sagte: „Sollten die präsentierten Vorwürfe berechtigt sein, dann handelt es sich um ein glasklares, absichtliches Plagiat.“ Der Umfang bekannt gewordener Textstellen aus Schavans Dissertation genüge, um die Arbeit „wissenschaftlich wertlos“ zu machen, sagte Weber.

Aus Sicht des Münchner Jura-Professors Volker Rieble könnte Schavan ihren Doktortitel verlieren. „Wenn die Textstellen auf 'schavanplag' korrekt wiedergegeben wurden, dann reicht das nach der geltenden Rechtsprechung für einen Promotionsentzug“, sagte Rieble. Qualitativ seien in Schavans Arbeit alle möglichen Arten von Plagiaten zu finden. „Das ist kein Zufall und auch kein Irrtum, sondern Absicht“, sagte Rieble.

CDU stärkt Ministerin den Rücken

Die Union stärkte derweil der Politikerin den Rücken. Der CDU-Landeschef Thomas Strobl sagte dem „Focus“: „Ich habe keinen Grund, anzunehmen, dass irgendetwas faul ist an der Doktorarbeit von Annette Schavan.“

Schavan promovierte vor 32 Jahren an der Universität Düsseldorf. Der Titel ihrer 1980 veröffentlichten Arbeit lautet „Person und Gewissen. Studien zu Voraussetzungen, Notwendigkeit und Erfordernissen heutiger Gewissensbildung“. Schavan wurde 2009 zur Honorarprofessorin der Freien Universität Berlin ernannt und führt deshalb auch einen Professorentitel.

Annette Schavan werden wohl trotzdem anstrengende Wochen ins Haus stehen. Vielleicht konnte sie am Freitag sich beim Zeppelin-Flug über den Bodensee ein bisschen Erholen und Abstand vom Trubel gewinnen.