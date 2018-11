Ein Unbekannter hat den Sitz einer Schaukel auf einem Spielplatz im Kreis Karlsruhe mit einem Messer präpariert. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs fanden das Messer auf einem Waldspielplatz am Ortsrand von Rheinstetten am Donnerstag, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Spielende Kinder hätten sich an der nach oben gerichteten Klinge demnach schwer verletzen können. Von verletzten Kindern war zunächst nichts bekannt. Die Ermittler veröffentlichten ein Foto von dem Messer und hoffen nun auf Hinweise.

Mitteilung der Polizei mit Bild