Schalkes Brasilianer Naldo in Freiburg erstmals Ersatz

Der FC Schalke 04 will die sportliche Trendwende beim SC Freiburg zunächst ohne Innenverteidiger Naldo schaffen. Der Brasilianer steht für die Partie an diesem Dienstagabend (20.30 Uhr/Sky) erstmals in dieser Saison nicht in der Startelf. Im Vergleich zum jüngsten 0:2 gegen den FC Bayern München veränderte Trainer Domenico Tedesco seine Anfangsformation auf sechs Positionen, auch Nationalspieler Sebastian Rudy sitzt zunächst auf der Bank. Der Revierclub hat die bisherigen vier Saisonspiele in der Fußball-Bundesliga alle verloren.

