Der FC Schalke 04 tritt gegen den VfB Stuttgart zum Auftakt des 6. Bundesliga-Spieltags wieder mit Mark Uth an. Der 29 Jahre alte Offensivspieler hat seine muskulären Probleme überwunden und steht gegen den schwäbischen Aufsteiger am Freitagabend ebenso neu in der Startelf wie Can Bozdogan. Dafür mussten nach der 0:3-Niederlage im Derby bei Borussia Dortmund Rabbi Matondo und Nabil Bentaleb weichen.

Die Stuttgarter veränderten ihr Team nach dem 1:1 gegen Köln ebenfalls auf zwei Positionen: Für Silas Wamangituka und Daniel Didavi rückten Mateo Klimowicz und Borna Sosa in die Startelf. Abwehrspieler Waldemar Anton saß nach seiner Bänderverletzung zumindest schon wieder auf der Bank.

