Vier Schafe und drei Lämmer haben sich vor einem Feuer aus ihrem Stall in Biberach an der Riß gerettet. Die Tiere entkamen am Samstag unverletzt ins Freie, der kleine Stall brannte vollständig nieder, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Zeugen hatten den Brand bemerkt.

Mitteilung der Polizei