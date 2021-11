In Baden-Württemberg werden bereits am Mittwoch schärfere Corona_Regeln in Kraft treten. Das berichtet der SWR mit Berufung auf Regierungskreise. Unter anderem ist eine 2G-Plus-Regelung für den Besuch von Weihnachtsmärkten geplant.

