Schäfer spurten übers Stoppelfeld: Wettlauf in Markgröningen

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause treffen sich heute beim Schäferlauf in Markgröningen wieder Schäfer und Schäferinnen zum traditionellen Wettlauf auf einem Stoppelfeld. Wie viele Frauen und Männer an dem Barfußlauf über das etwa 300 Meter lange Feld teilnehmen werden, steht nach Angaben einer Stadtsprecherin erst am Tag des Rennens selbst fest. Es werde mit fünf bis zehn Barfußläufern gerechnet, sagte sie. Mitmachen darf nur, wer Schäfer ist oder aus einer Schäferfamilie stammt. Die Siegerehrung ist direkt im Anschluss an das Rennen. Die Sieger werden zum Schäferkönig beziehungsweise zur Schäferkönigin gekürt und erhalten je ein Schaf, gestiftet vom Landesschafzuchtverband.

Der Markgröninger Schäferlauf ist nach Angaben des Veranstalters eines der ältesten Heimatfeste Süddeutschlands und gehört zum Unesco-Kulturerbe. Das Fest hat bereits am Freitag begonnen, erstreckt sich über das gesamte Wochenende und endet am Montag mit einem Feuerwerk. Als Höhepunkt gilt neben dem Rennen der Schäfer auch der historische Festumzug, außerdem treten Kapellen und Trachtengruppen auf. Insgesamt werden nach Worten der Stadtsprecherin rund 100 000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

