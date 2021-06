Schachmann als Top-Favorit ins Straßenrennen der DM

Von Schwäbische Zeitung

Eine bunte Meinungsvielfalt zum Flughafen Friedrichshafen hat sich bei der Diskussionsrunde des Ortsvereins der SPD-Friedrichshafen ergeben, als dieser in seinem Salon Rouge zum Thema „‘Startbahn frei‘ auch in 2030?“ eingeladen hatte, wie es in der Pressemitteilung heißt.

In einem Impulsvortrag erläuterte der Vorstand im Ortsverein Kluftern Bernd Caesar, dass der 1915 eröffnete Flughafen Friedrichshafen traditionell und für die Region das „Tor zur Welt“ sei.