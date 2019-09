Schüsse und laute Musik bei einer Hochzeitsgesellschaft haben in Offenburg die Polizei auf den Plan gerufen. Mehrere Beamte rückten mit einer Hundestaffel an, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In einem Auto entdeckten Ermittler am Donnerstag eine Schreckschusswaffe und Patronenhülsen. Wer die Waffe kurz zuvor abgefeuert hatte, habe man nicht in Erfahrung bringen können. Gegen den Fahrzeughalter, der die Pistole in seinem Wagen verstaut hatte, werde nun Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit erstattet. Der 54-Jährige habe keinen Waffenschein vorweisen können.

Mitteilung der Polizei