Weil eine Schülerin Pfefferspray in einer Mannheimer Schule versprüht hat, musste das Gebäude am Dienstag evakuiert werden. Wie die Polizei mitteilte, hatten 26 Schüler und zwei Lehrer über Reizungen der Atemwege geklagt. Da die Ursache zunächst unklar war, brachte die Feuerwehr rund 280 Schüler ins Freie. Später stellte sich heraus, dass das Mädchen unvorsichtig mit dem Spray hantiert hatte, das ein Mitschüler in die Schule mitgebracht hatte. Einige Verletzte wurden mit Atemwegsreizungen ins Krankenhaus gebracht.

Polizeibericht