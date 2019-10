Steuern, Finanzen, Krankenkasse, die erste eigene Wohnung - bei diesen Alltagsthemen sollen Schüler nach dem Willen der Bundesschülerkonferenz fitter werden. Experten aus dem jeweiligen Gebiet sollen den Schülern Kompetenzen in diesen Fragen im Rahmen von „Zukunftstagen“ vermitteln, die ein von ehemaligen Schülern gegründeter Verein durchführt. „Indirektes Ziel des Zukunftstages ist es, eine Lücke in unserem Bildungssystem zu schließen“, sagte der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Usamah Hammoud, am Montag in Stuttgart.

Die Bundesschülerkonferenz hatte bei ihrer Tagung am Wochenende in Pforzheim beschlossen, dass sie künftig mit dem Verein „Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung“ kooperieren und 2020 mit dem „Zukunftstag“ an rund 500 Schulen in ganz Deutschland gehen will. Einzelne dieser Aktionstage hatte der Verein schon in diesem Jahr organisiert. Langfristiges Ziel sei es, die Themenschwerpunkte in den Rahmenlehrplänen zu verankern, teilte die Bundesschülerkonferenz mit.