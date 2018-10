Ein Schüler hat in der Nähe des Aussichtspunkts Lochenstein (Zollernalbkreis) eine funktionsfähige Handgranate gefunden. Experten des Landeskriminalamts entschärften die Kriegswaffe jugoslawischer Herkunft, deren Zünder nach Polizeiangaben noch intakt war. In diesem Zusammenhang warnten die Beamten am Mittwoch nochmals vor der Gefahr solcher Sprengkörper. Nur Fachleute könnten bewerten, ob der Fund noch „scharf“ sei oder nicht. Deshalb sollten Finder in solchen Fällen sofort Abstand nehmen, die Polizei verständigen und aufpassen, dass sich keine Neugierigen in den Gefahrenbereich begeben. Der Junge entdeckte die Granate am Dienstag in Hausen am Tann.

Mitteilung der Polizei