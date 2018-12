Mehr als 200 junge Leute haben in Stuttgart und Karlsruhe für mehr Klimaschutz demonstriert. Zu der Aktion aufgerufen hatte die Initiative „Fridays for future Deutschland“. In Karlsruhe demonstrierten am Freitag Polizeiangaben zufolge rund 200 Menschen, darunter hauptsächlich Schüler und Studenten. Auch in Stuttgart demonstrierte eine kleine Gruppe Jugendlicher. Die Initiative hatte am selben Tag auch in anderen deutschen Städten Demonstrationen angekündigt.

Initiatorin der Proteste ist offenbar die schwedische Schülerin Greta Thunberg. Die 15-Jährige demonstriert nach eigenen Angaben seit Monaten immer freitags gegen den Klimawandel und hatte am Mittwoch auf der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz (Katowice) zu den globalen Protesten aufgerufen. Bei den Verhandlungen gebe es immer noch keine Anzeichen von Zugeständnissen, kritisierte Thunberg in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Zahlreiche NGOs und Initiativen hatten den Aufruf geteilt.

