Sechs Tage vor dem Eröffnungsspiel der Fußball- Weltmeisterschaft in Russland wetteifern 32 junge Frauen um den Titel der „Miss WM“. Bei dem heutigen Schönheitswettbewerb im Europa-Park in Rust bei Freiburg treten Frauen aus den Teilnehmerländern der Fußball-WM an. Die Frauen im Alter von 18 bis 33 Jahren präsentieren sich im Trikot der Fußball-Nationalmannschaft ihres Landes sowie in Abendkleid und Badekleidung. Sie müssen in dem Land, das sie vertreten, geboren sein oder die entsprechende Staatsangehörigkeit haben. Die Siegerin erhält 3500 Euro. Eine offizielle Funktion bei der WM hat sie den Angaben zufolge nicht.

Gewählt wird von einer Jury. Dieser gehören nach Angaben der Organisatoren unter anderem Sportreporter Waldemar Hartmann sowie der frühere FIFA-Schiedsrichter Walter Eschweiler an.

Miss WM