Schäfer: Deutsche Bahn bedankte sich für Hoeneß-Reisen

Von Julie Münster

„Zur Zeit nicht lieferbar“. Diesen Satz lesen zurzeit viele Verbraucher an leeren Regalen. Durch die Corona-Pandemie gab es bei einigen Artikeln Hamsterkäufe – auch bei Hefe. Seit Wochen ist wenig bis keine Frischhefe in den Supermärkten zu finden. Doch warum ist der Kauf so in die Höhe geschnellt?

Manuela Wunderlich, die stellvertretende Marktleitung des „denn’s Biomarkt“ in Tuttlingen, ist sich sicher: „Viele Menschen haben Hefe gehamstert, weshalb die Produktion nicht mehr nachkommt.