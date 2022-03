SC Freiburg zieht nach Verlängerung ins Pokal-Halbfinale ein

Der SC Freiburg hat als letzte Mannschaft das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Die Breisgauer gewannen am Mittwochabend beim VfL Bochum mit 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung. Der SC steht zum zweiten Mal nach 2013 in der Vorschlussrunde. Für die Freiburger traf Nils Petersen (51.) zur Führung, der Bochumer Sebastian Polter (64.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer. In der Verlängerung schoss Roland Sallai (120.) die Freiburger zum Sieg. Die weiteren Halbfinalisten sind der 1. FC Union Berlin, der Hamburger SV und RB Leipzig.

