Der SC Freiburg will die Saison in der Fußball-Bundesliga trotz des bereits feststehenden Klassenverbleibs mit zwei Siegen beenden. „Es nervt, dass wir so lange nicht mehr gewonnen haben“, sagte SC-Trainer Christian Streich am Donnerstag angesichts von sieben Spielen nacheinander ohne dreifachen Punktgewinn. Bei Schlusslicht Hannover 96 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und zum Abschluss gegen den Tabellenvorletzten 1. FC Nürnberg, die beide kurz vor dem Abstieg stehen, will der Sport-Club diese Negativserie beenden und möglichst sechs Punkte holen.

„Ich freue mich, dass wir nicht abgestiegen sind, aber ich weiß, dass wir mehr im Tank gehabt hätten“, erklärte Streich, der in Hannover auf den gelb-rot-gesperrten Janik Haberer verzichten muss. Dafür kann dessen Mittelfeld-Kollege Amir Abrashi nach einer Gelb-Sperre ebenso wieder dabei sein wie Stürmer Luca Waldschmidt, der seine Knieproblemen auskuriert hat. Auch Roland Sallai und Nils Petersen sind weitere Optionen für die Offensive.

Dass Freiburg im Frühjahr 2015 in Hannover zum bisher letzten Mal abgestiegen ist und es dieses Mal den Gegner treffen könnte, beschäftigt Streich vor dem Spiel nicht. „Es fahren auch viele Fans hin, um uns Fußball spielen zu sehen. Und wir wollen mit einem guten Gefühl und Selbstvertrauen aus der Saison gehen.“

Kader SC Freiburg

Spielplan SC Freiburg

Saison-Statistik SC Freiburg

Tabelle Fußball-Bundesliga