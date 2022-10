SC Freiburg will Sieg gegen Bremen: Fragezeichen bei Ginter

Der SC Freiburg will seinen Platz unter den Topmannschaften der Fußball-Bundesliga im Spiel gegen den SV Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder festigen. Beim Meister Bayern München hatte der Europa-League-Teilnehmer am Sonntag mit 0:5 verloren und sich auch im DFB-Pokal unter der Woche beim 2:1 nach Verlängerung gegen Zweitligist FC St. Pauli schwergetan. Trainer Christian Streich bangte am Freitag noch um den Einsatz von Nationalspieler Matthias Ginter. Der Innenverteidiger zog sich gegen St. Pauli eine Platzwunde am Kopf zu und verdrehte den Knöchel.

Aufsteiger Werder ist nach einem 4:5 im Elfmeterschießen beim Zweitligisten SC Paderborn in der zweiten Runde aus dem Pokal ausgeschieden. Der zwischenzeitlich nach einer Disziplinlosigkeit suspendierte Stürmer Marvin Ducksch soll wieder in die Startelf der Bremer zurückkehren.

