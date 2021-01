SC Freiburg will Punkte-Marke aus der Vorsaison erreichen

Die einen bauen im Garten Iglus, andere wissen nicht, wie sie die Parkplätze im Hof freibekommen sollen: Vom Wintereinbruch am Wochenende ist noch jede Menge Schnee übrig. Was Privatleute in ihrem Bereich damit machen, ist ihr Vergnügen oder aber auch ihr Problem.

Nicht erlaubt ist, die weiße Pracht einfach in Bächen oder im See zu entsorgen, wie Andrea Kreuzer, Sprecherin der Stadt Friedrichshafen mitteilt. Nach dem Wassergesetz ist es verboten, Schnee in oberirdische Gewässer einzubringen.