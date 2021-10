SC Freiburg will Erfolgsserie beim VfL Wolfsburg fortsetzen

Fußball-Bundesligist SC Freiburg will seine Erfolgsserie im Spiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fortsetzen. Nach bisher acht Spieltagen sind die Breisgauer als einzige Mannschaft in der Liga noch ohne Niederlage. Champions-League-Teilnehmer Wolfsburg wartet dagegen seit sieben Pflichtspielen auf einen Sieg.

Freiburgs Trainer Christian Streich muss gegen die Niedersachsen möglicherweise auf Stürmer Nils Petersen verzichten. Der Topjoker litt unter der Woche an Knieproblemen. Zudem ist neben Offensivspieler Roland Sallai (Schlag aufs Knie) auch weiter Rechtsverteidiger Lukas Kübler fraglich. Er hatte zuletzt wegen eines Infekts gefehlt.

