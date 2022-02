SC Freiburg vor Duell in Augsburg auf Formsuche

Der SC Freiburg will mit einem Sieg am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg seine Europapokal-Hoffnungen aufrechterhalten. Im Jahr 2022 holte der badische Fußball-Bundesligist bislang nur fünf Punkte. Umstellungen in der Startelf schloss Trainer Christian Streich nicht aus. In der Offensive könnte Torjäger Nils Petersen seine Chance erhalten, um die Sieglos-Serie der Freiburger in Augsburg zu beenden. In neun Duellen gelang dem Sport-Club dort bisher kein Erfolg.

