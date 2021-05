SC Freiburg verpflichtet Torhüterin Baum für 2021/22

Der SC Freiburg hat Torhüterin Juli Baum für die nächste Saison der Fußball-Bundesliga der Frauen verpflichtet. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, kommt die 21-Jährige vom Ligakonkurrenten SC Sand. Dort spielt sie aktuell noch in der Regionalliga Süd-Südwest für den SC Sand II. „Ich freue mich, dass sich so eine junge und talentierte Torhüterin dazu entschieden hat, mit uns in die kommende Saison zu gehen“, sagte SC-Managerin Birgit Bauer.

