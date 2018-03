Sharon Beck wechselt innerhalb der Bundesliga von 1899 Hoffenheim zu den Fußballerinnen des SC Freiburg. Dort werde die 22-Jährige von der kommenden Saison an spielen, teilten die Freiburger am Dienstag mit. Die Mittelfeldspielerin war zuletzt von Bundestrainerin Steffi Jones erstmals in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen worden. Mit der DFB-Auswahl nimmt Beck von der kommenden Woche an einem Turnier in den USA teil.

„Ich freue mich sehr, dass es nun gelungen ist, sie nach Freiburg zu holen“, sagte SC-Trainer Jens Scheuer. Wie lange ihr Vertrag in Freiburg läuft, teilte der Club wie gewohnt nicht mit.

