Von Deutsche Presse-Agentur

Es wird winterlich in Baden-Württemberg: Zwar ist der ganz große Schnee noch nicht da, im Verlauf des Tages sollen örtlich aber bis zu 30 Zentimeter davon fallen. Nur in tieferen Lagen werde der Schnee in Regen übergehen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mit.

Oberhalb von 400 bis 600 Metern fallen voraussichtlich zwischen fünf und zehn Zentimetern Schnee, auf der Ostalb und im Allgäu bis zu fünfzehn Zentimeter. Für die höheren Lagen des Schwarzwalds sind sogar bis zu 30 Zentimeter angekündigt.