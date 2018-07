Mit einem weiteren Test will der SC Freiburg gut zwei Wochen vor dem Pflichtspiel-Auftakt Spielpraxis sammeln. Vor der Partie gegen den französischen Erstligisten Racing Straßburg an diesem Freitag (18.30 Uhr) im Rahmen des Kaiserstuhl-Cups in Bahlingen trifft die Mannschaft von Trainer Christian Streich auch noch auf eine Auswahl Südbadens (16.30 Uhr). Damit sollen alle Profis am Freitag einen Einsatz bekommen, wie die Freiburger am Dienstag mitteilten. Das Pflichtprogramm beginnt für die Breisgauer am 20. August mit der ersten Runde im DFB-Pokal bei Drittliga-Aufsteiger FC Energie Cottbus.

