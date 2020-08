SC Freiburg vereinbart Testspiel gegen den Karlsruher SC

Der SC Freiburg beginnt seine Testspiel-Reihe in diesem Sommer gegen den Karlsruher SC. Am 15. August (14.30 Uhr) tritt die Mannschaft von Trainer Christian Streich gegen den Zweitligisten an, wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte. Zuschauer sind dabei nicht zugelassen. Nach der Sommerpause stehen für die Profis des Sport-Clubs an diesem Donnerstag die medizinischen Tests und die Leistungsdiagnostik an. Am Montag wird Streich mit seinem Team erstmals wieder auf dem Fußballplatz trainieren.

