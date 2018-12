SC Freiburg tritt womöglich mit Petersen in Dortmund an

Eine etwa 40-jährige blinde Frau ist am Freitagabend gegen 19.15 Uhr am Friedrichshafener BSB-Hafen aus bislang noch ungeklärter Ursache in den eiskalten Bodensee (elf Grad) gestürzt. Die Frau konnte von den in Rekordzeit zum Unfallort geeilten Rettungskräften des DLRG aus dem Wasser gezogen und mit Unterkühlungen ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nach Aussage des DLRG nicht mehr, die Dame sei nach der Rettung ansprechbar gewesen, konnte oder wollte unmittelbar nach der Rettungsaktion aber noch nicht erzählen, wie sie in ...