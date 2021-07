SC Freiburg startet ohne Günter ins Trainingslager

Noch ohne den deutschen EM-Teilnehmer Christian Günter ist der SC Freiburg ins Trainingslager im österreichischen Schruns gestartet. Der SC-Kapitän wird erst am Sonntag in Schruns erwartet. Die weiteren Nationalspieler Roland Sallai, Philipp Lienhart und Wooyeong Jeong sind dagegen nach ihrem Urlaub pünktlich zum Start des zehntägiges Trainingslagers zurückgekehrt und zählten mit zu den 24 Spielern, die sich am Donnerstag auf die Reise machten.

Bei der 15. Vorbereitung des SC in Schruns muss Trainer Christian Streich nur auf Olympia-Teilnehmer Keven Schlotterbeck verzichten. Auch der verletzte Nils Petersen ist nach seiner Meniskus-OP mit dabei und wird sein Reha-Programm in Österreich absolvieren.

Das erste Testspiel steht bereits am Freitag (15.00 Uhr) auf dem Programm. Über zweimal 60 Minuten tritt der badische Fußball-Bundesligist gegen den FC Vaduz an, der in der vergangenen Saison aus der ersten Schweizer Liga abgestiegen ist.

© dpa-infocom, dpa:210715-99-394575/3

Freiburger Kader