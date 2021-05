SC Freiburg startet am 5. Juli in die Saisonvorbereitung

Am 5. Juli bestreitet der SC Freiburg sein erstes Mannschaftstraining in der Vorbereitung auf die neue Saison. Zehn Tage später reist der badische Fußball-Bundesligist ins Trainingslager im österreichischen Schruns, wie er am Dienstag mitteilte. Bis zum ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal (6. bis 8. August) seien vier Testpartien geplant, aber noch nicht final terminiert. Die neue Bundesliga-Spielzeit startet am 13. August.

© dpa-infocom, dpa:210525-99-737711/4

Kader SC Freiburg

Bundesliga-Tabelle

Vereinsmitteilung