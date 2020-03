Auch die Bundesliga-Partie des SC Freiburg bei RB Leipzig findet als Geisterspiel statt. Wie der Gastgeber RB am Mittwoch mitteilte, werden für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) keine Fußball-Fans ins Stadion gelassen.

„Wir haben heute Vormittag intensiv zusammengesessen und unter Berücksichtigung der täglich neuen Entwicklung um das Coronavirus nun entschieden, am Samstag leider ohne Zuschauer zu spielen. Trotz weiterhin sehr wenig Infizierter im Leipziger Raum wollen wir zum einen das gesundheitliche Risiko minimieren“, sagte Club-Boss Oliver Mintzlaff. „Zum anderen möchten wir durch diese Entscheidung dazu beitragen, einer potenziellen Wettbewerbsverzerrung durch die mögliche unterschiedliche Handhabung an den verschiedenen Bundesliga-Spielorten aktiv entgegenzuwirken.“

Mit der Entscheidung steht fest, dass es am Wochenende zum ersten Geister-Spieltag der Bundesliga-Geschichte kommt. Am Mittwoch wollte der SC Freiburg zudem bekanntgeben, ob sein Heimspiel am 21. März gegen Werder Bremen ebenfalls ohne Zuschauer austragen muss. Bereits am Dienstag hatte die Stadt Freiburg entschieden, dass alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verboten sind. Darunter fallen auch Sport-Veranstaltungen, die unter Ausschluss des Publikums ausgetragen werden dürfen.

