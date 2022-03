SC Freiburg ohne Mittelfeldspieler Höfler bei RB Leipzig

Für Trainer Christian Streich ist die Zeit für den ersten Sieg des SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig reif. Bislang ist dies den Breisgauern noch nicht gelungen. Heute treffen zwei Mannschaften aufeinander, die um die Europapokal-Plätze kämpfen. Die Badener liegen wegen der schlechteren Tordifferenz als Fünfter einen Rang hinter den Leipzigern, die etwas ausgeruhter sein dürften. Zwar waren beide Mannschaften am Mittwoch im DFB-Pokal im Einsatz. Der Sport-Club machte das Weiterkommen in Bochum aber erst in 120 Minuten perfekt. Leipzig siegte souverän in Hannover. In personeller Hinsicht fehlt Streich Mittelfeldspieler Nicolas Höfler wegen einer Gelbsperre.

Tabelle

