SC Freiburg ohne Grifo, Höler und Demirovic in Bielefeld

Von Aalener Nachrichten

Am Donnerstag hat der dm-Drogeriemarkt die ersten Corona-Schnelltest-Zentren unter anderem in Aalen im dm-Markt in der Gartenstraße und in Schwäbisch Gmünd im dm-Markt in der Lorcher Straße 165 eröffnet. Am 15. April soll laut Pressemitteilung des Unternehmens auch in Westhausen im dm-Markt In der Waage 2 den Bürgern ein solches zur Verfügung stehen.

Die Testzentren in Aalen und Schwäbisch Gmünd haben montags bis samstags von 9 bis 17 Uhr geöffnet.