SC Freiburg nach turbulenten Tagen in Frankfurt gefordert

Nach turbulenten Tagen will der SC Freiburg den Fokus in der Fußball-Bundesliga wieder auf das Sportliche richten und weitere Punkte im Kampf den Europapokal-Einzug sammeln. Trainer Christian Streich fordert für die Partie bei Eintracht Frankfurt heute (17.30 Uhr/DAZN) Energie und Genauigkeit im Spiel seiner Mannschaft. Auf den an der Bauchmuskulatur verletzten Stürmer Kevin Schade muss er dabei weiter verzichten. Am Freitag war der Einspruch der Freiburger gegen die 1:4-Niederlage gegen den FC Bayern vom DFB zurückgewiesen worden. Über das Urteil an sich hatte sich Streich nicht geärgert, sehr wohl aber über die Begleitumstände des Protests.

