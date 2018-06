Mit einem Sieg beim SC Paderborn kann der SC Freiburg bereits am drittletzten Spieltag die direkte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga perfekt machen. Im Fall eines Unentschiedens oder einer Niederlage müsste der Zweitliga-Spitzenreiter indes auf einen Ausrutscher des 1. FC Nürnberg am Samstag in Braunschweig hoffen. SC-Trainer Christian Streich will sich indes nicht auf Schützenhilfe verlassen und den Aufstieg schon am Freitag (18.30 Uhr/Sky) aus eigener Kraft bewerkstelligen.

„Wir wollen in Paderborn gewinnen, und wenn wir ein gutes Spiel machen, sind wir dazu auch in der Lage“, sagte Streich am Donnerstag. Zugleich wies er darauf hin, dass dies kein Selbstläufer werde. Paderborn ist nicht nur mit Freiburg abgestiegen, dem Tabellenvorletzten droht sogar der direkte Absturz in die Dritte Liga. Streich warnte deshalb vor dem „angeschlagenen Boxer“, der gefährlich sein könnte, „weil er unter Umständen alles riskiert“. Andererseits habe seine Mannschaft „eine längere positive Phase und viele positive Ergebnisse im Rücken“, meinte der Coach.

Verzichten muss der Sport-Club in Paderborn wahrscheinlich auf Havard Nielsen (Bauchmuskelprobleme). Kapitän Julian Schuster, der nach seiner Knöchelverletzung zurückgekehrt war, fällt nach einem Einsatz in der zweiten Mannschaft mit Knieproblemen erneut aus.

Freiburg-Kader