Freiburg (dpa/lsw)- Trainer Christian Streich denkt darüber nach, die Startelf des SC Freiburg für das Bundesliga-Spiel bei der TSG Hoffenheim zu ändern. Grund dafür seien die Leistungen einiger Freiburger Fußballprofis im Heimspiel vor der Länderspielpause gegen den 1. FC Köln (1:2) und die späte Rückkehr mehrerer Spieler von Einsätzen mit ihren Nationalmannschaften, erklärte Streich am Freitag.

„In unseren bisherigen Spielen gab es keine Kontinuität und keine klare Linie“, sagte Streich. „Aber gut ist, dass wir drei von vier erfolgreich gestaltet haben.“ Dem Erfolg im DFB-Pokal beim 1. FC Magdeburg sowie den beiden Siegen in der Liga gegen Mainz und in Paderborn folgte zuletzt die Niederlage gegen Köln.

Aufgrund des großen Kaders hat Streich trotz des Ausfalls zweier Langzeitverletzter und von Rückkehrer Vincenzo Grifo genügend Alternativen, um die Startformation zu ändern. Grifo darf am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen seinen vorherigen Arbeitgeber Hoffenheim wegen einer Sperrklausel im Vertrag nicht auflaufen. Gegen die TSG will der Sport-Club nicht nur defensiv dagegenhalten, sondern sein „Glück auch in der Offensive suchen“, erklärte Streich.

