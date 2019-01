Im ersten Heimspiel der Rückrunde gegen die TSG 1899 Hoffenheim kann der SC Freiburg voraussichtlich wieder mit Linksverteidiger Christian Günter planen. „Er ist wieder im Mannschaftstraining und wenn nichts mehr passiert, wird er spielen“, sagte Trainer Christian Streich am Donnerstag.

Verzichten müssen die Breisgauer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) hingegen auf Rückkehrer Vincenzo Grifo, der wegen einer Klausel im Leihvertrag mit Hoffenheim gegen seinen Stammverein nicht spielen darf. „Vince war gut in der zweiten Halbzeit in Frankfurt, er hat richtig gut angeschoben und sich gut positioniert“, sagte Streich und bedauerte den Ausfall. Als Ersatz für Grifo kämen alle Offensivspieler im Kader infrage, sagte der SC-Coach.

