Mit 29 Spielern ist der SC Freiburg am Montagmorgen von Zürich aus ins spanische Sotogrande geflogen, wo sich der Fußball-Bundesligist bis Sonntag auf die Rückrunde vorbereitet. In der Reisegruppe fehlten neben Linksverteidiger Christian Günter, der in Freiburg auf die Geburt seines ersten Kindes wartet, nur Lukas Kübler (Reha nach Knie-Operation) und Wooyeong Jeong (U23-Asienmeisterschaft). Ergänzt wird der Kader durch Yannik Keitel, Fabian Rüdlin, Carlo Boukhalfa und Marvin Pieringer aus der Regionalliga-Mannschaft des SC.

Am Montagnachmittag steht für die Freiburger das erste Training auf dem Polo-Gelände in Sotogrande auf dem Programm. Am Freitag bestreitet der Sport-Club zwei Testspiele gegen Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach (13.00 Uhr und 15.00 Uhr) in Montecastillo. „Wir trainieren wie in einer Meisterschaftswoche, vielleicht ein paar Prozent mehr an Umfang“, sagte SC-Trainer Christian Streich. Auch nach 26 Punkten und Platz acht in der Hinrunde stellt er klare Forderungen an seine Mannschaft: „Gut Fußball spielen, konzentriert sein und nicht glauben, dass schon alles gegessen ist.“

