Der SC Freiburg kann heute die direkte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga perfekt machen. Wenn der Zweitliga-Spitzenreiter beim SC Paderborn gewinnt, steht er bereits am drittletzten Spieltag als erster Aufsteiger fest. Im Fall eines Unentschiedens oder einer Niederlage müsste Freiburg auf einen Ausrutscher des 1. FC Nürnberg am Samstag in Braunschweig hoffen, um vorzeitig feiern zu können. Der Sport-Club und Paderborn waren im Vorjahr aus der Ersten Liga abgestiegen.

